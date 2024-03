Aaron Herrera expresa su orgullo por representar a la Selección de Guatemala

El comienzo de temporada de Aaron Herrera con el DC United ha sido extraordinario. En sus dos primeros partidos, ha demostrado su valía al proporcionar dos asistencias clave, consolidando así su lugar en el equipo titular. Para agregar un toque de gloria, su desempeño le valió un lugar en el equipo de la semana, compartiendo honores con jugadores de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez.

Recientemente, Herrera compartió sus impresiones en una entrevista con el departamento de prensa del DC United. Durante la conversación, el joven jugador no solo habló sobre su exitosa adaptación al equipo, sino que también abordó su decisión de representar a la Selección Nacional de Guatemala.

New episode of Inside DCU, pres. by Audi is out!

This week we sat down with @aaronherrera_22 🇬🇹 pic.twitter.com/IrWz49wiwp

— D.C. United (@dcunited) March 8, 2024