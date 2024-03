El revelador escote de Hailee Steinfeld en los Oscar 2024

Hailee Steinfeld se convirtió en la diosa de la alta costura que necesitaban los Oscar 2024, luego de dejar con la boca abierta con su look en la alfombra roja.

La actriz, cuya película Spider-Man: Across the Spider-Verse está nominada a Mejor Película Animada, llegó a la ceremonia repleta de estrellas con un etéreo vestido de Ellie Saab Couture de la recién estrenada colección primavera/verano 2024.

El diseño azul pastel presentaba una falda plisada y un pañuelo alrededor de su escote. Steinfeld, de 27 años, montó un espectáculo arremangándose las mangas de mariposa ante las cámaras.

Su vestido llevaba unas aplicaciones de hojas doradas cubrieron todo el diseño, incluido el escote corazón y los puños. Su glamour incluía un peinado peinado hacia atrás que mostraba sus aretes brillantes y un ojo malva ahumado.

Hailee Steinfeld llegó sola, sin su novio, el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen . La pareja, que se vinculó en mayo de 2023, aún no ha debutado en la alfombra roja y continúa manteniendo la privacidad en torno a su romance.

Una fuente le dijo recientemente a PEOPLE que la relación de Steinfeld y Allen es “seria”. La fuente dijo que la pareja “siempre planeó pasar más tiempo juntos después de que terminara su temporada”, y agregó que las cosas han ido “muy bien”.

Hailee Steinfeld and Josh Allen Are in 'a Serious Relationship': 'They're Both Very Family-Oriented' (Exclusive) https://t.co/2XBCJmB3ZX

— People (@people) February 21, 2024