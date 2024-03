Manifestantes propalestinos les gritan a los famosos que llegaron a los Oscar

Centenares de manifestantes palestinos recibieron a las estrellas de Hollywood nominadas al Oscar 2024 al grito de “dan vergüenza” para recriminarles que los premios se desarrollen mientras el conflicto en Gaza continúa.

Abucheos, cánticos de “dais vergüenza” (“shame on you”, en inglés”) y pancartas pidiendo “acabar con la ayuda a Israel” o “una Palestina libre, nos liberará a todos” pudieron escucharse y verse en la entrada al teatro Dolby, ubicado en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Este acceso es un punto blindado con decenas de agentes de policía y miembros de seguridad desplegados, pero los manifestantes tienen permitido acercarse hasta las vallas y bolardos que lo custodian, por lo que los actores y cineastas oyeron las proclamas con claridad.

Pro-Palestinian protesters are marching in the direction of Dolby Theatre where the #Oscars are set to take place

🎥: @SamBraslow pic.twitter.com/nKI8cys0lw

— The Hollywood Reporter (@THR) March 10, 2024