¿Homenaje a Marilyn Monroe? Así fue el show de Ryan Gosling en los Oscar

Los premios Oscar llevaban años de no tener una presentación como la que brindó anoche Ryan Gosling, quien dio el show más memorable de la gala cantando a coro con Margot Robbie y hasta con Emma Stone.

El actor subió al escenario para interpretar “I’m Just Ken”, tema de la película Barbie y que estaba nominado en la categoría de Mejor canción.

La actuación comenzaba con el artista en el área de las butacas tapado por un sombrero cowboy junto a sus compañeras de equipo, entre ellas Billie Eilish, Margot Robbie y Greta Gerwig, que no podían contener la risa.

El número se convierte en un número de Broadway en rosa, con Simu Liu y el resto de kens de Barbie. Una coreografía impresionante salida de los años dorados de los musicales de Busby Berkeley llena el escenario.

Luego se convierte en la Marilyn Monroe de Los caballeros las prefieren rubias cuando entonaba Diamonds Are a Girl’s Best Friends, mientras ella iba vestida de fucsia (como Gosling, que incluso, también llevaba guantes a juego) y rodeada de decenas de hombres con corbata (aquí con sombrero vaquero) en un espacio repleto de escaleras del mismo color.

Ryan Gosling referencing Marilyn Monroe and Madonna with I'm Just Ken at the #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/P7DIvEDIDn

— Las lentejuelas (@lentejuelassv) March 11, 2024