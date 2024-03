Esposo de participante de LCDLF entra a pedirle el divorcio

La Casa de los Famosos, LCDLF, se ha convertido en un reality bastante polémico, dando de qué hablar no solo en su versión de Telemundo, sino también en su edición mexicana y ahora también colombiana.

Desde hace unos días, el nombre de Nataly Umaña está en el ojo del huracán, pues la actriz compartió caricias y besos con otro participante del reality a pesar de que está casada con el actor Alejandro Estrada desde hace 12 años.

Ella (Nataly) le fue infiel a su marido (Alejandro) dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Esta noche entró su marido a #lacasadelosfamososcol y esto fue lo que le dijo 😱🔥pic.twitter.com/ZBphnhukB7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 11, 2024

El esposo no aguantó más ser el hazme reír del país entero y en otros más al hacerse viral lo que sucedió y decidió ir al programa para reclamarle a su esposa y dar por terminado su matrimonio.

“Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié en que podríamos superar cualquier adversidad.

Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después”, dijo el actor ante todos los compañeros de Nataly y por supuesto la audiencia del programa.

El actor añadió con un dolor profundo por cómo sucedió la ruptura. Ella no pudo contener el llanto por lo que estaba diciendo y el actor continuó entregándole su anillo de bodas en mano:

“Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, esta clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”.

El primer beso de Nataly y Melfi en La Casa de Los Famosos pic.twitter.com/CdyWPmHgEm — Solo Virales (@chisme_famosos7) March 1, 2024

Piden eliminar a Nataly Umaña

Ella le pidió perdón a su esposo justificando su comportamiento y admitió que no fue la mejor forma de ponerle fin a su matrimonio de 12 años teniendo una relación extramarital con Miguel Melfi.

Luego reunió a sus compañeros de LCDLF para justificar su infidelidad, porque tras el discurso de Alejandro sintió esa necesidad que antes no sentía.

“Estoy bien, estoy tranquila, pero antes no quería hablar de Alejandro porque sentía que no debía (…) Para nadie es un secreto que es el hombre más espectacular, más caballeroso, más fiel, es un hombre que no puedo decir absolutamente nada por qué es un caballerazo”, dijo.

Nataly Umaña se expresa después de la visita de Alejandro Estrada#LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL pic.twitter.com/gOXIQDvnmQ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 11, 2024

Al público no le pareció que lo hubiera engañado con Melfi y de una manera tan descarada a alguien que, según ella, no se lo merecía, por eso es que las redes la quieren nominar para eliminarla la próxima semana.

#NatalyUmaña es lo peor que puede existir. Yo siento que esta mal de la cabeza. Eso no se hace. No así.

Alejandro Estrada quedó como un príncipe. Entró, le deseó suerte, le devolvió el anillo y la dejó libre. Larga vida para el, ella no lo cuidó, lo expuso. No merece nada. pic.twitter.com/74bA3CHZbP — angelica duran (@angelicaduranb) March 11, 2024