Mujer graba a supuestos motoladrones que intentaron asaltarla en zona 16

Una publicación de una usuaria de X, antes Twitter, se convirtió en centro de atención en las redes sociales después de denunciar un intento de asalto por parte de supuestos motoladrones en la zona 16 de la ciudad. Según su relato, el incidente ocurrió en dirección del bulevar Lourdes hacia calzada La Paz.

“Cuando vi que me sacaron la pistola, les tiré el carro, entonces se volvieron a subir a su moto, me alcanzaron y se bajaron a hacerme pedazos el carro y me volvieron a sacar la pistola”, explicó la usuaria. La víctima del intento de asalto también compartió que otros conductores que se encontraban en el tráfico comenzaron a tocar la bocina para intentar ayudarla, y uno incluso trató de intervenir bloqueando el paso de los motoladrones con su vehículo.