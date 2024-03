Técnico del Porto acusa a Mikel Arteta de insultar a su familia

En un emocionante partido de fútbol, el Arsenal logró su pase a los cuartos de final de la Champions League tras vencer al Porto en una tensa tanda de penaltis. Durante los 90 minutos reglamentarios, más los 30 de tiempo extra, los Gunners se impusieron por la mínima diferencia de 1 a 0, igualando así el marcador global luego de que el equipo portugués ganara el encuentro de ida por el mismo marcador.

Sin embargo, el ambiente festivo tras la clasificación se vio empañado por las declaraciones del técnico del Porto, Sérgio Conceição, quien afirmó que Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, había dirigido insultos hacia su familia durante el transcurso del partido. Las acusaciones de Conceição tomaron por sorpresa a la comunidad futbolística, generando un debate en redes sociales.

🚨 Porto manager Sérgio Conceiçao: “Arteta turned to the bench during the game and insulted my family in Spanish”.

“I told him that the person he insulted is no longer among us”.

“Let him worry about training his team, which has more than enough quality to play a lot better”. pic.twitter.com/CN4gQ9BuQB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2024