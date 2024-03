Equipo de Óscar Santis suma segunda derrota en la liga de Georgia

El futbolista guatemalteco, Óscar Santis, sumó otros 45 minutos de juego con su club, el Dinamo Tbilisi, durante la cuarta fecha de la Crystalbet Umaglesi Liga, campeonato mayor del futbol de Georgia. Lamentablemente para el chapín, su equipo cayó 0-1, y podría perder posiciones en la tabla general del futbol georgiano.

Tras solventado este compromiso, el legionario deberá unirse en los próximos días a los trabajos de la Selección Nacional de Guatemala, los cuales se realizan en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Fedefut en la zona 15 capitalina, y ser parte de la delegación que enfrentará a Ecuador y Venezuela en Estados Unidos.

⚽️ ძდ: იბერია 1999 1⃣-0⃣ დინამო თბილისი

⚽️ FT: Iberia 1999 1⃣-0⃣ #FCDT

Saba Mamatsashvili's direct corner on 45+2' gives the hosts victory in an absorbing match.

🔴 for our GK Giorgi Loria on 34'.

❌ Kokhreidze's 23' goal ruled out by VAR.#IBRDTB #ThisIsDinamo #WeAreDinamo

— FC Dinamo Tbilisi ⭐️ (@fcdinamotbilisi) March 15, 2024