Nicholas Hagen fue titular, pero en la filial del campeón de la MLS

El inicio de temporada 2024 no está siendo la mejor para el portero internacional y de la Selección Nacional de Guatemala, Nicholas Hagen. El meta chapín prácticamente está anulado en las titularidades del campeón de la Major League Soccer (MLS), el Columbus Crew.

Tras varias semanas de actividad en la MLS y las primeras semanas de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, a Nicholas Hagen apenas lo convocaron para ciertos duelos, pero no pudo debutar con el equipo principal.

Ayer, el Columbus Crew derrotó y por goleada al New York Red Bull 3-0 con goles de Juan Camilo Hernández (13), Jacen Russell-Rowe (56) y Aidan Morris (66), duelo donde el guatemalteco no estuvo convocado.

NOTA: Cobán Imperial remonta ante Achuapa y es tercero del campeonato

Carmona hammers home the opener for @NYRBII off the feed from Kasule! pic.twitter.com/V6bd8vfI82

Pero este domingo la noticia fue la convocatoria y la titularidad de Nicholas Hagen en el Columbus Crew 2, es decir, la filial de la institución que lo contrató a finales de diciembre de 2023.

El Columbus Crew 2 jugó ante el New York Red Bull 2 como parte del arranque de la temporada 2024 de la MLS NEXT Pro, la cual comenzó el viernes por la noche con tres duelos.

Pero la historia para Nicholas Hagen fue terrible, ya que tuvo que comerse dos goles en la derrota de su equipo por 0-2. Las anotaciones fueron hechas por Carmona al 10 y Roald Mitchell en el 83.

Y de esta forma, Hagen sumó sus primeros minutos en la institución, pero no cómo se tenía previsto que lo hiciera en la planilla principal y en la MLS.

Ahora, Nicholas Hagen dejará atrás lo vivido en las últimas semanas y deberá concentrarse para los trabajos de la Selección de Guatemala, donde el chapín es la principal carta en la portería para los duelos amistosos ante Ecuador y Venezuela que se jugarán en Estados Unidos la próxima semana.

.@NYRBII are putting on a show in Columbus 🐂

Mitchell finishes off a beautful pass from Kasule to make it 2-0! pic.twitter.com/K8VREkjVTC

— MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) March 17, 2024