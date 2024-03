Acusan a Khloé Kardashian de cambiar su aspecto en una foto

Khloé Kardashian de nuevo volvió a acaparar los titulares de la prensa y no por su vida de socialité con sus proyectos, sino por una publicación en Instagram.

A través de su perfil, la empresaria publicó una foto en donde aparece posando con Erin Paxton, quien fuera gerente de producción de Keeping Up With the Kardashians.

En la instantánea, la celebridad de 39 años mira hacia la cámara sentada desde un sofá blanco; mientras, su amiga modela detrás de ella con una sonrisa.

“Yo y mi Paxy… PP”, escribió en el post.

La publicación de la la hermana de Kim Kardashian rápidamente se llenó de comentarios de muchos de sus más de 310 millones de seguidores acusándola de editar su rostro en esta imagen.

De hecho, algunos aseguraron que estaba aparentemente tan alterada que no lograron reconocer a la estrella de realities y hasta compararon su caso con el reciente escándalo de Kate Middleton.

“Dios mío, no reconocí a Khloé por unos segundos, pensé que era Denise Richards”

“¿Por qué no puedes ser tú? TODOS sabemos que esto está filtrado”

“¿Usaste la misma app que la princesa Kate?”

“Cuando era niña solía arrancarle la cabeza a mi Barbie y ponérsela en otros cuerpos. Eso es lo que esto me recuerda”

“Creo que ella no es Khloé, ¿alguien sabe quién es?”, señaló un último.

Infidelidad a la empresaria

Luego de que Khloé Kardashian dijera que Tristan Thompson merece ser ‘castrado’ por cómo la trató, el basquetbolista apareció en ‘The Kardashians’ hablando sobre sus infidelidades.

La estrella de la NBA dijo que estaba listo para entablar estas “muy esperadas” conversaciones con Kylie Jenner y Kourtney Kardashian, pues ya había abordado el tema de sus escandalosos y múltiples engaños con Kris Jenner, Kim y Rob Kardashian, pero quería hacer frente al resto de la familia.

En el episodio de esta semana, vimos cómo Tristan tuvo primero oportunidad de sentarse a hablar con Kylie, quien admitió estar “un poco nerviosa” por tener que tocar ese tema.

Y es que, él mismo sabe que ella puede ser la más afectada por este asunto, pues hace cuatro años, engañó a Khloé al besar a Jordyn Woods, que en ese entonces era la mejor amiga de Kylie.

“El hecho de que vine con mis malas decisiones, siendo un maldito idiota, solo siendo joven y estúpido, solo quiero decir, de nuevo, que lo lamento”, le dijo Tristan a Kylie.

