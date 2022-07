Khloé Kardashian espera 2do hijo con Tristan Thompson y la redes la critican

Desde hace varios meses, Khloé Kardashian y Tristan Thompson dieron por terminada su relación, luego de que se confirmara una nueva infidelidad de parte de él.

Sin embargo, una fuente cercana a la pareja han asegurado que la pareja se encuentra en la espera de su segundo hijo juntos, y todos las comentarios han ido para la empresaria.

De acuerdo con el portal TMZ, la hermana de Kim Kardashian y el jugador de la NBA habrían decidido recurrir a un vientre subrogado para tener a su bebé, el cual nacerá a finales del mes de julio.

Según la revista People, la pareja había iniciado con los planes de agrandar la familia meses antes de que se diera a conocer la infidelidad de Thompson con una modelo, incluso un representante de ella confirmó que concibieron al pequeño en Noviembre del año pasado.

“Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por la bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”, dijo el vocero.

Comentarios a la empresaria

La noticia no fue bien recibida por los miles de fanáticos que tiene la hermosa mujer, pues la mayoría concuerda en que después de tantas infidelidades no debió volver a confiar en él.

“Esto dice mucho sobre SU autoestima 😏, pobre mujer”

“De qué le sirve tener todo ese dinero, si vuelve a caer con semejante idiota”

“¿Es así como llaman amantes en estos días? ¿Un sustituto? 🤔”

“Ten un poco de respeto por ti misma”

“Khloe no aprende Dios 😮”

“Estas mujeres no tiene una gota de orgullo ni dignidad viven arrodilladas a sus hombres les hagan lo que les hagan”

“Wtfffffff!!!! 🙄🤦🏻‍♀️”

A la Khloé Kardashian le hace falta un concierto de la Karol G para dejar ir a ese hombre. 😾 — Mónica (@MoxyH) July 14, 2022

Khloe Kardashian va a tener otro hijo con el Tristón Trompetas. Todos: pic.twitter.com/Irbqk1F5WW — Karla Z (@KarlyZG6) July 14, 2022

Yo creí que me estaba mamando con mis decisiones de vida, pero Khloe Kardashian realmente me hizo sentir mejor — Mariday (@LaMariday) July 13, 2022

La situación de Khloe Kardashian es para verse en un espejo. Ese man la ha humillado delante del mundo entero y aún así su dependencia emocional no le permite dejarlo, ojalá encuentre la ayuda psicológica que necesita — Mai Zenin (@miIagroos) July 14, 2022

A veces me siento mal por tomar decisiones pendejas pero me acuerdo de que Khloe Kardashian y se me pasa pic.twitter.com/6v1UuxdvTl — Stefi Ronan Astor🐝 🏡🧣 (@esteflvstay) July 14, 2022

En la última temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians‘, Khloé Kardashian abrió su corazón con Kim y le reveló sus ganas de volver a ser madre.

Sin embargo, por consejo médico, no podría embarazarse ya que corría el riesgo de sufrir un aborto, por lo cual comenzó a considerar la idea de la maternidad subrogada.

Esta no sería la primera vez que un miembro de las Kardashian utiliza este método para ser mamá, pues los dos hijos menores de Kim, Chicago y Psalm, nacieron de un vientre sustituto.

