Futbolista italiano es excluido de su selección por presuntos insultos racistas

La Selección Italiana de Fútbol ha tomado una decisión contundente respecto a la situación que involucra al defensa del Inter, Francesco Acerbi, quien ha sido excluido de la convocatoria del combinado italiano para los próximos partidos amistosos en Estados Unidos, tras los supuestos insultos racistas dirigidos hacia el jugador del Nápoles, Juan Jesus.

El incidente tuvo lugar durante el enfrentamiento entre el Inter y el Nápoles, cuando en el minuto 59, Juan Jesus llamó al árbitro Federico La Penna para quejarse enérgicamente de lo que percibió como un insulto racista por parte de Acerbi. En un vídeo viral en redes sociales, se puede observar a Juan Jesus expresando: “No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien”, mientras señala el parche contra el racismo que portaban los equipos esa semana con el mensaje ‘Keep Racism Out’.

‼🇮🇹 ÚLTIMA HORA I Francesco Acerbi deja la concentración de la selección italiana. Entra Gianluca Mancini. La Justicia Deportiva sigue investigando si hubo insulto racista del defensa del Inter a Juan Jesus. El defensor no se ha pronunciado. [La Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/0WeyiRjG44 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 18, 2024

Escándalo en el futbol italiano

A pesar de que Acerbi pidió disculpas al brasileño tras el encuentro, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha optado por excluirlo de la lista de 28 convocados para los próximos compromisos amistosos, en espera de una aclaración sobre lo sucedido.

La FIGC emitió un comunicado donde explicaba su decisión: “Del relato del defensa ‘nerazzurro’, a la espera de que se reconstruya lo sucedido y respetando la autonomía de la justicia deportiva, se desprende que no hubo ninguna intención difamatoria, denigrante o racista por su parte”. Sin embargo, se decidió apartarlo “para garantizar la serenidad necesaria para la selección nacional y para el propio jugador”.

Acerbi, quien aún no ha hecho declaraciones públicas al respecto, se presentó esta mañana ante sus compañeros y el entrenador, Luciano Spalletti, para explicar su versión de los hechos.

En lugar de Acerbi, Gianluca Mancini, defensa del Roma, ocupará su lugar en la convocatoria para los partidos contra Venezuela y Ecuador, que se llevarán a cabo en Miami y Nueva York respectivamente.

🇮🇹‼️ Italia deja a Acerbi fuera de la lista por el supuesto insulto racista a Juan Jesus 👉 "Se acordó excluirlo para garantizar la serenidad necesaria para la selección nacional y para el propio jugador, que hoy regresará a su club", explicó la Federación Italiana pic.twitter.com/eDlAj1fl6V — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 18, 2024

