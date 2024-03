Joana Benedek dejó las telenovelas y ahora hace videos espirituales

Joana Benedek cautivó a millones de televidentes por su destacada belleza en la pantalla chica, su talento la llevó a participar en las telenovelas de Televisa como ‘Amigas y rivales’, ‘Destilando amor’ y ‘Mujeres engañadas’.

Sin embargo, la actriz rumano-mexicana dejó la escena artística de manera inesperada en 2012, tras su participación en el melodrama “Dos hogares”, protagonizada por Anahí.

Pasó más de una década antes que ella volviera al ojo público. Pero hace poco, fue entrevistada por la prensa y reveló que decidió apartarse de la fama para emprender un viaje por el mundo en busca de nuevas experiencias.

Durante este viaje de autodescubrimiento, se especializó en diversos temas, incluyendo la espiritualidad, la astrología y la religión, según lo relató.

Ella lanzó un canal de YouTube llamado ‘Charlas con Joana sobre tu viaje interior’, en el que ofrece consejos sobre espiritualidad, meditación y autoconocimiento.

Sus videos abordan temas como la verdad, la amistad y las leyes espirituales, mostrando un nuevo aspecto de su vida. En su Instagram se muestra activa, interactuando con seguidores que también exploran el camino espiritual.

En febrero de 2023, Joana Benedek concedió una entrevista a los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde compartió que en los últimos años ha centrado su atención en su vida personal.

Destacó que las personas experimentan cambios y evolucionan, lo que influye en sus metas y enfoques según su percepción y etapa de vida.

“Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba. Cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar en otras áreas de tu vida, punto.