Real Madrid y Barcelona volverán a enfrentarse en Estados Unidos

El esperado enfrentamiento entre dos de los gigantes del fútbol mundial, Real Madrid y Barcelona, se llevará a cabo el 3 de agosto en el imponente Estadio MetLife de Nueva Jersey, como parte del Soccer Champions Tour. Este estadio, con capacidad para albergar a 82.500 espectadores, ha sido seleccionado como sede para la Copa América y también será el escenario de la final del Mundial 2026. El Soccer Champions Tour, una competición ya habitual en la pretemporada futbolística de los últimos años, ha logrado consolidarse como un evento de gran relevancia tanto para los aficionados como para los equipos participantes.

El recuerdo del enfrentamiento pasado aún perdura en la memoria de los seguidores, cuando el Barcelona se impuso con un rotundo 0-3 sobre el Real Madrid en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el verano anterior. Los goles de Dembelé, Fermín y Ferran Torres resonaron en todo el mundo futbolístico. Además, en el 2022, los blaugranas también se alzaron con la victoria en el Allegiant Stadium de Las Vegas, derrotando al Real Madrid con un estrecho marcador de 0-1, gracias a un tanto de Raphinha.

Este torneo, que contará con la participación de equipos de renombre como el Milán, Manchester City, Chelsea, Barcelona y Real Madrid, se disputará en seis partidos programados en diferentes estadios distribuidos por todo Estados Unidos. El Barcelona iniciará su participación el 30 de julio enfrentándose al Manchester City en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, mientras que un día después, el Real Madrid se medirá ante el Milán en el Soldier Field Stadium de Chicago.

Después del esperado Clásico, programado para el 3 de agosto, el Barcelona se enfrentará al Milán en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, el 6 de agosto, mientras que el Real Madrid se encontrará con el Chelsea en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

El torneo comenzará el 27 de julio con el enfrentamiento entre el Manchester City y el Milán en el Yankee Stadium de Nueva York, siendo el único partido sin equipos españoles. Las entradas para estos emocionantes encuentros estarán disponibles a partir del 27 de marzo, brindando la oportunidad a los aficionados de presenciar en vivo y en directo los enfrentamientos entre algunos de los mejores equipos del mundo del fútbol en un contexto internacional.

