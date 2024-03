Thibaut Courtois sufre una nueva lesión cuando se acercaba su regreso

El Real Madrid se enfrenta a otra serie de malas noticias con la nueva lesión del portero Thibaut Courtois. Después de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda en agosto de 2023, Courtois ahora se enfrenta a una lesión en la otra rodilla, específicamente la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Esta nueva lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento reciente, sumiendo al jugador y al club en una situación complicada.

El parte médico emitido por el Real Madrid confirmó la situación de Courtois, indicando que la lesión se produjo durante la práctica y que su evolución será seguida de cerca por el equipo médico del club. Sin embargo, esta nueva lesión prácticamente descarta cualquier posibilidad de que Courtois vuelva a jugar en lo que resta de la temporada.

