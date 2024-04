Kyle Walker, seria duda para el partido contra el Real Madrid

Kyle Walker, el férreo lateral derecho del Manchester City, enfrenta una carrera contrarreloj para recuperarse de una lesión y estar disponible para el crucial partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Los doctores del equipo han expresado sus reservas sobre su participación, sin embargo, el optimismo de su entrenador, Pep Guardiola, arroja una luz de esperanza sobre su posible inclusión en la alineación.

El desafío para Walker comenzó durante un amistoso de la selección inglesa contra Brasil, donde sufrió una lesión en los isquiotibiales. Desde entonces, su presencia en el terreno de juego ha estado en duda. Guardiola, conocido por su confianza en la capacidad de recuperación de sus jugadores, ha expresado su fe en la “genética especial” de Walker, sugiriendo que su compromiso y su naturaleza atlética podrían permitirle superar la lesión a tiempo para el enfrentamiento contra el Real Madrid.

🚨 Pep Guardiola: “The doctor said that Kyle Walker will not be ready to play against Real Madrid next week”.

“But, Kyle is Kyle… and he has special genetics. The doctor said it was quite serious. But Kyle is Kyle!”. pic.twitter.com/wjiEfL7DVE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2024