Méndez-Laing entre los nominados al ‘Jugador de la Temporada’ de la EFL

Nathaniel Méndez-Laing, jugador guatemalteco del Derby County, ha recibido una nominación destacada en los EFL Awards, una gala que reconoce lo mejor del fútbol de ascenso en Inglaterra. La nominación de Méndez-Laing llega en la categoría de ‘Jugador de la Temporada’ de la League One, donde compite con otros destacados futbolistas como Harrison Burrows del Peterborough United y Marlon Pack del Portsmouth.

Aunque aún no se han revelado los detalles sobre la metodología de votación, esta nominación es un gran logro para Méndez-Laing y un motivo de orgullo para la comunidad guatemalteca, así como para los aficionados del Derby County. Se espera que esta distinción motive a los seguidores del equipo y a los compatriotas de Méndez-Laing a respaldarlo con su voto cuando se abran los procesos de votaciones.

Nathaniel Mendez-Laing and Dajaune Brown have both been shortlisted for the 2024 @EFL Awards! 🤩🏆

Nat's up for @SkyBetLeagueOne Player of the Season, and Daj is in the running for League One Apprentice of the Season! 🐏

Good luck, lads! #DCFC #dcfcfans https://t.co/OklzmAmBFl pic.twitter.com/NL7yoFOb9x

— Derby County (@dcfcofficial) April 3, 2024