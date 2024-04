Trabzonspor sancionado por agresión a jugadores del Fenerbahçe

La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha emitido una contundente sanción contra el Trabzonspor, imponiéndole seis partidos en casa sin público, junto con multas económicas, como resultado de los lamentables incidentes ocurridos tras el encuentro contra el Fenerbahçe el pasado 17 de marzo.

En el marco del partido disputado en el estadio Papara Park de Trabzon, en el que el Fenerbahçe se impuso por 3-2, los seguidores locales arrojaron botellas de plástico hacia el equipo visitante, y una vez finalizado el encuentro, una multitud invadió el campo de juego. Esta situación generó un caos que desencadenó en una confrontación entre los jugadores, quienes fueron rescatados por las fuerzas de seguridad y escoltados hacia los vestuarios.

🇹🇷👨‍⚖️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | After crazy scenes between Trabzonspor and Fenerbahçe, the sanctions have finally been announced…

• Trabzonspor 6 games without fans

• Oosterwolde & Eğribayat suspended for 1 match

Osayi-Samuel did not recieve any ban. pic.twitter.com/pFuheq0YVE

