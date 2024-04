Irán asegura que avisó a Estados Unidos del ataque a Israel

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, aseguró el jueves en Nueva York que su país avisó a Estados Unidos de que atacaría a Israel como represalia por el bombardeo del consulado, algo que Washington ha negado.

El Gobierno de Estados Unidos negó el lunes que Irán le notificara con antelación cuándo iba a producirse el ataque contra Israel y los objetivos que tenía previsto golpear, contradiciendo la versión del Gobierno iraní y otros países vecinos.

Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra Israel el pasado sábado, en represalia del bombardeo contra el consulado iraní en Damasco, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

BREAKING: 🇺🇲🇮🇱 Biden says 'We may be drawn into a war in the Middle East if Iran escalates its attacks' – WSJ

"If Iran succeeds in significantly escalating its assault on Israel, the US could be drawn in." – he says.

— Megatron (@Megatron_ron) April 17, 2024