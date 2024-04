Directiva del Barça y Xavi no llegaron a un acuerdo

La incertidumbre sobre el futuro de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona ha alcanzado su punto álgido en las últimas horas, tras una reunión crucial entre el presidente del club, Joan Laporta, y el propio Xavi. Lo que parecía una posible continuidad del legendario exjugador como técnico culé se ha visto comprometido, dejando abierta la posibilidad de un cambio en el banquillo para la próxima temporada. Aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, este último encuentro podría ser determinante para el futuro del equipo.

Desde que Xavi anunciara a principios de 2024 su decisión de abandonar el cargo de entrenador, el FC Barcelona entró en un período de incertidumbre. A pesar de que su marcha parecía inevitable, la mejora en los resultados del equipo en los últimos meses había avivado las esperanzas de que Xavi continuara en su puesto. Incluso se llegó a especular que una posible clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones podría haber sido el factor decisivo para que Laporta solicitara la permanencia del técnico catalán, quien, motivado por el rendimiento del equipo, habría aceptado continuar al mando.

Sin embargo, los recientes tropiezos del Barcelona frente al París Saint-Germain y en el Clásico han vuelto a poner en duda la continuidad de Xavi. En la cúpula directiva, ciertas figuras que anteriormente se habían manifestado a favor de que el técnico siguiera podrían haber cambiado de opinión, lo que ha vuelto a equilibrar la balanza sobre su futuro en el club.

El reputado periodista Fabrizio Romano informó recientemente que, tras las conversaciones internas de hoy, Xavi y el Barcelona aún no han alcanzado un acuerdo para prolongar su vínculo. Aunque Laporta sigue insistiendo en retener al entrenador, las posibilidades de que Xavi abandone el club al finalizar la temporada siguen siendo considerables. Ante esta situación, el Barcelona está evaluando otras opciones de cara al próximo curso, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

