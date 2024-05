Papa Francisco celebra la Primera Jornada Mundial de los Niños

El Papa Francisco celebró la primera Jornada Mundial de los Niños en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, ante miles de niños acompañados de sus familiares de diversas partes del mundo. El Sumo Pontífice entró en el Papamovil a la pista del Estadio Olímpico con el que hizo el giro para poder saludar a los cerca de cincuenta mil participantes.

“¡Queridos niños y niñas! ¡Ya está! ¡Ya está aquí! La aventura de la Jornada Mundial de los Niños, ha comenzado. Nos hemos reunido aquí, en el Estadio Olímpico, para dar el ‘saque inicial’ a un movimiento de niñas y niños que quieren construir un mundo de paz, donde todos seamos hermanos y hermanas, un mundo que tenga futuro, porque queremos cuidar el medio ambiente que nos rodea”

El Papa Francisco celebró la Santa Misa en el domingo de la Santísima Trinidad con la participación de unos 50.000 niños, concluyendo la 1.° Jornada Mundial de los Niños. El Papa anunció que la 2.° Jornada Mundial de los Niños será en septiembre de 2026.

Papa Francisco reza porque los niños eviten las guerras

El Papa Francisco tuvo un diálogo con los niños de todo el mundo y esto expresó:

“Rezamos por los niños que no pueden ir a la escuela, por los niños que sufren guerras, por los niños que no tienen comida, por los niños que están enfermos y nadie cuida de ellos”.

Catequesis trinitaria de Francisco ante miles de niños en la plaza de san Pedro: "Jesús nos perdona siempre": Solemne colofón del papa Francisco, en la festividad de la Santísima Trinidad, a la I Jornada Mundial de los Niños, con una eucaristía en una…

El Papa celebró este domingo la misa de la Solemnidad de la Santísima Trinidad en la Plaza de San Pedro.

Francisco, se dirigió a los niños en su homilía, recordándoles cómo pedir perdón a Cristo: “Perdóname, Señor, he obrado mal. Soy débil. La vida me ha puesto en dificultades, pero tú lo perdonas todo. Me gustaría cambiar de vida y que me ayudes”.

Luego de explicarles Dios Padre, el Hijo que es Jesucristo, Francisco explicó quién es el Espíritu Santo, Eh, no es fácil, dijo, porque el Espíritu Santo es Dios, está dentro de nosotros.

“Recibimos al Espíritu Santo en el Bautismo, lo recibimos en los Sacramentos. El Espíritu Santo es lo que nos acompaña en la vida. Lo pensamos y lo decimos juntos: “El Espíritu Santo nos acompaña en la vida”. Todos juntos: “El Espíritu Santo nos acompaña en la vida”. Él es quien nos dice en el corazón las cosas buenas que tenemos que hacer”, expresó.