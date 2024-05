‘Checo’ Pérez sufre impactante accidente en el GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco, conocido por su glamour y la dificultad de su circuito callejero, vivió un momento dramático en la edición de este año con un accidente que involucró al piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. El incidente ocurrió en la primera vuelta de la carrera, provocando la interrupción inmediata del evento con una bandera roja. Aunque el accidente no tuvo consecuencias físicas graves para los involucrados, las repercusiones en el campeonato y en la carrera fueron significativas.

La carrera, que es la octava del Mundial de Fórmula 1, se disputa en las estrechas y sinuosas calles del principado de la Costa Azul. El circuito de Mónaco es famoso por su dificultad, con curvas cerradas y escasas oportunidades para adelantar, lo que incrementa la probabilidad de incidentes. Este año, la expectación era alta, especialmente para Checo Pérez, quien enfrentaba la carrera desde la tercera posición en el Mundial de Pilotos.

En la subida desde Santa Devota al Casino, una de las secciones más complicadas del circuito, el piloto danés Kevin Magnussen (Haas) embistió por detrás al Red Bull RB20 de Pérez. Este impacto hizo que Pérez, a su vez, colisionara con el Haas del alemán Nico Hülkenberg. La cadena de colisiones resultó en daños severos para los tres vehículos involucrados.

El coche de Checo Pérez quedó completamente destrozado. Afortunadamente, el piloto mexicano pudo salir del vehículo por su propio pie, al igual que Magnussen y Hülkenberg, quienes también resultaron ilesos. Sin embargo, los tres pilotos quedaron fuera de la carrera, alterando las dinámicas esperadas para el Gran Premio.

El impacto del accidente fue tal que los oficiales de carrera no tuvieron más remedio que detener la carrera con una bandera roja. La interrupción permitió a los equipos de seguridad retirar los restos de los vehículos y reparar los daños en los guardarraíles y las vallas protectoras. La organización del Gran Premio de Mónaco se caracteriza por su eficiencia, y no fue la excepción en esta ocasión, ya que se trabajó rápidamente para asegurar que la carrera pudiera reanudarse de manera segura.

