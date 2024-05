Óscar Santis habla sobre la importancia de salir de la zona de confort

Óscar Santis, uno de los futbolistas guatemaltecos con mayor proyección internacional, ha comenzado a dejar su huella en el fútbol europeo tras sus primeros meses en la Liga de Georgia. En una reciente entrevista en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas, Santis compartió sus experiencias, desafíos y aprendizajes desde su llegada al Dinamo Tbilisi.

Santis expresó su gratitud y satisfacción por la oportunidad de jugar en Europa, describiendo su experiencia como enriquecedora y llena de aprendizajes. “Agradecido porque se me van dando las cosas de a poco, estar en el fútbol europeo es muy bueno, es de mucho aprendizaje y dedicación”, afirmó. Además, destacó que su rendimiento ha ido mejorando y que los goles han empezado a llegar en el momento más adecuado, lo que demuestra su adaptación y crecimiento en el equipo.

#SuperDeportivo | 🎙️ Óscar Santis, jugador del Dinamo Tbilisi y de la Selección de Guatemala en vivo en estos momentos con el Mejor Equipo de @EmisorasUnidas Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/hTv9wHNyQo pic.twitter.com/SpWDpb1L87 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 28, 2024

Santis salió de su zona de confort en Guatemala

El futbolista guatemalteco no escatimó en elogios hacia la Liga de Georgia, subrayando su alto nivel de profesionalismo y competitividad. “Yo sabía que en algún momento iba a llegar este momento, ha sido un proceso muy lindo, he aprendido muchas cosas. Estoy en una liga muy profesional, todo se va dando de a poco, he tenido regularidad, he jugado todos los partidos y eso es importante”, comentó Santis.

Santis también reflexionó sobre las diferencias entre jugar en Guatemala y en el extranjero, señalando que la transición ha sido un desafío que ha requerido mayor esfuerzo y dedicación. “Esta es una oportunidad que quería, saber qué se siente jugar en el extranjero, esta liga me ha caído bien. A veces uno piensa que estar en Guatemala y al hacer un par de goles ya está listo para el extranjero, y no es así. Viniendo aquí me ha tocado trabajar más”, aseguró.

La adaptación a un nuevo país y una nueva liga siempre trae consigo desafíos, y para Santis no ha sido la excepción. A pesar de las dificultades iniciales, ha encontrado apoyo en sus compañeros y cuerpo técnico que hablan español, lo cual ha facilitado su integración. “La adaptación siempre es importante. Esta liga es rápida y competitiva, acá muchos jóvenes quieren trascender, es una liga que exporta muchos jugadores, eso la hace más competitiva. Me costó mucho la adaptación, acá todo es muy profesional, los campos impecables, ha sido un aprendizaje importante para mi carrera”, explicó.

Uno de los aspectos que Santis destacó fue la frecuencia de los partidos en la Liga de Georgia, lo que ha contribuido significativamente a mejorar su condición física. “Acá se juega cada tres o cuatro días, eso ayuda a que la condición física sea mejor”, mencionó.

Mirando hacia el futuro cercano, Santis confirmó que pronto se unirá a la Selección Nacional de Guatemala, destacando cómo su experiencia en Europa ha cambiado su mentalidad y enfoque hacia el juego. “El sábado es mi último partido a las 20:00 horas (de Georgia) antes de incorporarme a la Selección. Hoy en día tengo otra mentalidad, al estar en el extranjero tengo que estar concentrado y hacer las cosas de la mejor manera. Son partidos decisivos y que me motivan mucho, siempre me motiva representar a mi país”, concluyó.