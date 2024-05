Tunden a Jaime Camil por las “absurdas” exigencias que pidió para formar parte de La Academia

El actor Jaime Camil fue anunciado como conductor oficial de La Academia, reality show de TV Azteca. Cabe destacar que dicho programa de televisión está por lanzar su nueva temporada y promete emociones a participantes y al público que lo espera.

Recientemente, un famoso youtuber compartió en su canal, cuáles serían las exigencias que Jaime habría pedido a la producción de La Academia. De entrada, el youtuber explica que Camil sería hasta ahora el conductor mejor pagado en todas las etapas del reality, respecto a otros conductores como Yahir y Adal Ramones.

Para formar parte del proyecto, el mexicano habría pedido también entrevistarse personalmente con Ricardo Salinas para negociar su participación y sueldo.

“Pidió no radicar en México, va a venir, hacer el programa y se regresa a su casa”, aseguró la fuente.

Además, el informante agregó: “Solo va a ser conductor de gala. Se arregla directo con Salinas, no habla con nadie más, su contrato y todas las condiciones las habló con él”. Entre las supuestas condiciones para trabajar también habría expuesto que no hará gira de medios, no dará entrevistas a nadie.

“Está bien pagado, de hecho me dijeron que gran parte del presupuesto es para pagarle a él”, añadió.

Jaime Camil desmiente información y afirma que es falsa…

Cabe destacar que Camil además de ser presentador también es cantante y se hizo famoso a principios de los 2000. A lo largo de todos estos años, el famoso ha formado parte de varios proyectos televisivos como Mujer de madera, La fea más bella y Los exitosos Pérez.

Por el momento, no se han dado a conocer los nombres de los posibles participantes del reality show.

Sin embargo, fue el mismo Jaime quien salió a desmentir por medio de un comunicado colgado en sus redes que será el mejor pagado de TV Azteca.