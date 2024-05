Vincent Kompany es nuevo entrenador del Bayern Múnich

Este miércoles, el Bayern de Múnich anunció oficialmente la incorporación de Vincent Kompany como su nuevo entrenador, sustituyendo a Thomas Tuchel en el banquillo del gigante bávaro. Este fichaje marca un hito importante en la carrera del exdefensor belga, quien ha mostrado una gran promesa como técnico en sus recientes experiencias en la gestión futbolística.

Vincent Kompany, quien previamente militó como jugador en equipos de renombre como el Manchester City y la selección belga, inició su carrera como entrenador en el Anderlecht, club donde también jugó. En su etapa como técnico del equipo belga, Kompany demostró su capacidad para desarrollar jóvenes talentos y establecer un estilo de juego cohesivo y competitivo.

En junio de 2022, Kompany asumió el mando del Burnley, un equipo del Championship inglés. Durante su primera temporada, llevó al equipo a un ascenso histórico a la Premier League, logrando un récord de puntos y victorias que impresionó a toda la liga. Sin embargo, la campaña siguiente no fue tan exitosa, y el Burnley descendió nuevamente al Championship.

A pesar del reciente descenso con el Burnley, el Bayern de Múnich ha decidido apostar por Kompany. La directiva del club alemán, liderada por el presidente Herbert Hainer y el director deportivo Hasan Salihamidžić, considera que Kompany posee las cualidades necesarias para llevar al equipo a nuevos éxitos tanto a nivel nacional como internacional.

El Bayern de Múnich buscaba un entrenador joven, con una visión moderna del fútbol y la capacidad de gestionar un vestuario lleno de estrellas. Kompany, con su experiencia como capitán del Manchester City y su conocimiento táctico, parece encajar perfectamente en este perfil. La negativa de otros candidatos, como Xabi Alonso, y la decisión de Tuchel de no continuar, abrieron el camino para la contratación del belga.

El Burnley, en un comunicado oficial, expresó su comprensión y apoyo a la decisión de Kompany de unirse al Bayern. “Le deseamos lo mejor a Vincent y nos gustaría recalcar nuestro aprecio por su dedicación cada día como parte de este club de fútbol”, afirmó el club inglés. Agradecieron su trabajo y resaltaron su ambición por explorar nuevas oportunidades en el panorama futbolístico europeo.

Por su parte, Kompany se mostró emocionado por este nuevo desafío. “Es un honor y un privilegio unirme a un club con la historia y el prestigio del Bayern de Múnich. Estoy comprometido a trabajar arduamente para alcanzar los objetivos del club y llevar al equipo a nuevos niveles de éxito”, declaró el belga en su primera rueda de prensa como técnico del Bayern.

