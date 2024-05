Caso por el que fue citado surgió de denuncias anónimas, explica Palomo

El comisionado anticorrupción, Santiago Palomo, se refirió a los resultados de la citación a la que acudió este jueves, 30 de mayo, para declarar como testigo por un caso que investiga la Fiscalía contra la Corrupción, relacionado con posibles anomalías en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) que tienen que ver con pagos a contratistas.

El funcionario fue convocado por el Ministerio Público (MP) para esta mañana, bajo la advertencia de que su incomparecencia injustificada provocaría su conducción por la fuerza pública. Se buscaba que compartiera la información que pudiera tener al respecto de la pesquisa.

En ese sentido, llegó acompañado de su abogado para darle cumplimiento al llamado. Tres horas y 50 minutos después, salió de la sede ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde lo esperaban los periodistas para conocer detalles.

“Como testigo, vengo con total transparencia, cumpliendo con la ley. Desconozco los motivos por los que se me había citado, de hecho, no me pudieron explicar la razón. Proporcioné los datos que consideraban que tenía en mi poder”, dijo en una improvisada conferencia.