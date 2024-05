Fiscal general no descarta órdenes de captura por corrupción en Micivi

La fiscal general, Consuelo Porras, se refirió este jueves 30 de mayo a los casos de posible corrupción que han sido detectados en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). En ese contexto, indicó que se estará citando a más personas y no descarta que se puedan solicitar órdenes de captura ante los órganos competentes.

Recientemente surgió información con respecto a investigaciones por posibles pagos anómalos a empresas contratistas de obra pública. Asimismo, se detectó una aparente red de trata de personas que habría operado en esa institución en administraciones anteriores.

Porras mencionó que todas las denuncias recibidas en el MP se investigan y, específicamente sobre estos casos, detalló que en la actualidad los fiscales recaban los medios de investigación para tener el sustento y poder determinar la salida legal correspondiente.

Hasta ahora, la Fiscalía contra la Corrupción ha citado a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega; y al titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, para que rindan su declaración testimonial con el fin de profundizar en las averiguaciones.

Al ser cuestionada sobre los motivos por los que no se ha convocado a las autoridades de Gobiernos anteriores, tomando en cuenta que las irregularidades tendrían origen en sus gestiones, su respuesta fue:

“Se va a citar a todos. Definitivamente hay citaciones de la investigación que se adquiere por cada uno de los fiscales. (En algunos) pues obviamente no hay citaciones, sino que hay órdenes de aprehensión, dependiendo de cada caso en particular. No todos los casos llevan la misma ruta de investigación y, consecuentemente. serán los fiscales los que van determinando si realmente hay citaciones o si no de una vez se piden las órdenes conforme los medios de investigación que hayan recabado”.