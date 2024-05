Persona muere trágicamente tras ser succionada por turbina de avión

Una persona perdió la vida trágicamente al ser succionada por una turbina de un avión en el aeropuerto central de Ámsterdam. El incidente ocurrió mientras la víctima se encontraba en un vehículo de la aerolínea Royal Dutch Airlines con destino al aeropuerto de Schiphol, en la capital de Holanda.

Según testigos, la víctima estaba en el stand preparándose para su viaje hacia Dinamarca cuando fue empujada y cayó, lo que provocó la tragedia. “Nuestros pensamientos están con los familiares y estamos preocupados por los pasajeros y colegas que presenciaron esto”, mencionó Schiphol, sin revelar la identidad de la víctima.

En base a la información compartida por Schiphol, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el incidente y determinar responsabilidades. Trascendió que numerosos pasajeros del avión fueron testigos de los hechos, y se desplegaron servicios médicos para atender a los afectados.

La gendarmería (cuerpo de seguridad europeo) no ha confirmado si la víctima era un pasajero o un trabajador de la aerolínea. El avión involucrado es un CityHopper, un vehículo pequeño fabricado por Embraer, que pertenece a la aerolínea KLM.

Visuals of Emergency crews at Amsterdam’s Schiphol Airport attending the serious ground incident, after a person was ingested into the KLM Embraer E190STD aircraft (PH-EZL) engine on the apron.

First Video Courtesy: Willem Middelkoop @wmiddelkoop

Second Video courtesy: Ron… https://t.co/5q8FAirfyT pic.twitter.com/XRHamp5u8w

— FL360aero (@fl360aero) May 29, 2024