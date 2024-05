Niurka revela detalles de su fugaz romance con Mauricio Islas

Durante muchos años se habló del rumor de un supuesto romance entre Niurka Marcos y Mauricio Islas, quienes habían compartido juntos el escenario en “Aventurera”.

Sin embargo, el actor lo negaba y la vedette cubana desviaba el tema, ya que en ese entonces estaba casada con Juan Osorio.

Al parecer no era rumor, pues la polémica mujer decidió quitarse un peso de encima y confesó que sí había sido cierto.

Pero Mauricio Islas, como todo caballero “sin memoria” decía que eso no había sucedido. Hasta que durante esta semana destapó la olla al confirmar que, ciertamente, había tenido algo más que una amistad con ella.

Tras la confesión del galán de Televisa, ella no dudó en contar más detalles y de revelar por qué engañó a Juan Osorio hace 25 años.

“Empezó el escándalo cuando yo decidí dejarlo, porque la relación entró en un momento de disfunción. Él me puso dos o tres cuernos que yo le aguanté. En esa época nadie me juzgó”, dijo la actriz y cantante.

“Éramos jovencitos; él era soltero y me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba bien enojada. Entonces, me dejé llevar. La verdad, me desquité con uno guapo”, añadió la polémica cubana.

La entrevista fue presentada en el programa Sale el Sol por los periodistas Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, quienes invitaron a Islas a unirse a ellos para contar su verdad.

Visiblemente nervioso, el presentador recordó que su romance con Niurka no era un secreto y que le extrañaba que la prensa volviera insistir sobre el tema.

Sin embargo, ante la confesión admitió que entre ellos hubo una relación sexo-afectiva: “Hicimos Aventurera como hace 25 años, empezó, creo, en 1996… Se nos olvidaron los tiempos.

Lo que siempre he dicho es que no soy una persona que cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo. Si ella lo está diciendo, respeto mucho las razones por lo que lo dice. La quiero, la admiro, la respeto… No tengo nada que estar contando”, respondió.