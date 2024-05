Inter Miami cae 10 partidos después pese al gol de Lionel Messi

Inter Miami cayó el miércoles tras una racha de diez partidos sin derrotas pese a un gol de Lionel Messi, en una jornada de la MLS en la que el brasileño Evander impulsó la valiosa victoria de los Portland Timbers en el campo del Austin.

Regresó al once Messi para el duelo perdido 1-3 ante Atlanta, tras no participar en la visita del pasado sábado al Vancouver para guardar energías de cara a los dos partidos de esta semana, frente al Atlanta y, este sábado, el Saint Louis.

El argentino, que se sumará posteriormente a la concentración de Argentina previa a la Copa América, no subió el último fin de semana al vuelo de siete horas hacia Vancouver.

Messi compitió de titular junto al uruguayo Luis Suárez y al español Sergio Busquets y anotó un gran gol desde fuera del área. Fue el undécimo se su temporada y está a dos de los máximos artilleros, el colombiano Christian ‘Chicho’ Arango y el belga Christian Benteke.

El propio Benteke firmó un doblete para el DC United en el choque perdido por 4-2 en el campo del Montreal.

A pesar de la derrota, el Inter Miami aprovechó el revés de su principal perseguidor, un Cincinnati que llevaba siete triunfos consecutivos antes de caer este miércoles contra el Nashville.

El equipo del MVP de 2023, el argentino Lucho Acosta, sucumbió ante los goles de Jack Maher y de Jacob Shaffelburgh, anotados en el espacio de cinco minutos entre el 25 y el 30.

Cincinnati se mantiene a un punto del Inter Miami, con un partido menos, por lo que tiene a su alcance el liderato.

Entre los demás resultados de la jornada entre semana, los Portland Timbers asaltaron el campo del Austin con goles del brasileño Evander y del uruguayo Jonathan Rodríguez.

Austin cayó después de sumar siete puntos en sus últimos tres partidos y desperdició un penalti al cuarto de hora con el argentino Sebastián Driussi.

We go again on Saturday 👊 pic.twitter.com/sbladb0p9P

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 30, 2024