Carlo Ancelotti asegura que “el sueño aún sigue”

Este sábado, en el emblemático estadio de Wembley, el Real Madrid añadió otro capítulo glorioso a su rica historia en la Liga de Campeones al conquistar su decimoquinta copa europea. Bajo la dirección del experimentado técnico italiano Carlo Ancelotti, el equipo merengue se impuso al Borussia Dortmund con un marcador de 2-0. Tras el partido, Ancelotti compartió sus reflexiones sobre el encuentro, destacando la complejidad del desafío y la evolución del equipo a lo largo de los noventa minutos.

Carlo Ancelotti no dudó en reconocer la dificultad del enfrentamiento. “Acostumbrarse a ganar nunca, porque ha sido difícil. Ha sido muy difícil, más de lo que se esperaba. Hemos sufrido mucho en la primera parte y en la segunda hemos sido mejores”, expresó el técnico.

El análisis del primer tiempo fue claro y autocrítico. Ancelotti mencionó que el equipo fue “un poco vago” durante los primeros 45 minutos, lo que se tradujo en pérdidas de balón y oportunidades para el Borussia Dortmund. “Le he empujado un poco porque durante la primera parte hemos sido un poco vagos, hemos tenido pérdidas. Ellos han jugado a lo que querían y han sido peligrosos”, explicó.

La segunda mitad del partido fue una historia diferente para el Real Madrid. Ancelotti destacó la mejoría en el juego del equipo, con un enfoque en la estabilidad y la reducción de errores. “En la segunda hemos sido mejores. Tuvimos mucho más equilibrio, menos pérdidas. Es un sueño que sigue”, comentó.

En medio de la celebración, hubo un momento agridulce. Carlo Ancelotti expresó su tristeza por el último partido de Toni Kroos con el Real Madrid. “Un poco de tristeza, él quería terminar así y ha terminado lo mejor posible. Hay que respetarlo”, lamentó. Kroos, uno de los pilares del medio campo del equipo durante muchos años, se despidió con un título, cerrando una etapa brillante de su carrera.

🚨 Carlo Ancelotti just won his 𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄, no one ever did it.

Ancelotti becomes tonight officially the most successful individual in Champions League history.

Legend of the game. 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/8CkmjkyxWz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024