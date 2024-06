Alertan por ciclón “monstruo” para junio 2024

Meteorólogos siguen de cerca la posible formación de un ciclón “monstruo” en las aguas del Pacífico que impactaría a América del Sur en los próximos días. En específico, el modelo del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF) y el modelo norteamericano GFS (Global Forecast System) han señalado que una extensa baja presión se encuentra en dicha zona.

Por otra parte, no hay que olvidar los señalamientos de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que señaló que la temporada 2024 de huracanes en el Atlántico, que comenzará la semana próxima, se proyecta como “extraordinaria”, con la posibilidad de que haya entre cuatro y siete huracanes de categoría 3 o más.

“This season is looking to be an extraordinary one in a number of ways,” said National Oceanic and Atmospheric Administration administrator Rick Spinrad in a press conference.

