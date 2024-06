¡Es oficial! Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ha hecho oficial este lunes el fichaje de Kylian Mbappé, poniendo fin a una de las novelas más prolongadas y discutidas en la historia reciente del fútbol. El delantero francés ha firmado un contrato que lo vincula al club merengue por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2029. La noticia ha generado una ola de entusiasmo entre los aficionados madridistas, que recientemente celebraron la obtención de su decimoquinta Champions League.

A pesar de la magnitud del fichaje, el Real Madrid no ha tenido que desembolsar una suma de transferencia por Mbappé, quien llega al club como agente libre. Este hecho, sin duda, marca un precedente en el mercado de fichajes, dado el calibre del jugador en cuestión. No obstante, el monto exacto del salario que percibirá Mbappé no ha sido revelado, aunque se espera que sea uno de los más altos en la historia del club.

Mbappé será presentado tras la Eurocopa 2024

Aunque el fichaje ha sido anunciado, la presentación oficial de Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid se realizará después de la Eurocopa 2024. Esta decisión permite al jugador concentrarse plenamente en el torneo continental, donde es una de las figuras más esperadas y donde liderará a la selección de Francia en busca del título.

El interés del Real Madrid por Kylian Mbappé no es nuevo. Desde hace varios años, el club ha estado intentando atraer al prodigio francés a sus filas. Las especulaciones, rumores y negociaciones fallidas han sido constantes en cada ventana de transferencias. La persistencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, finalmente ha dado sus frutos, poniendo fin a una saga que ha mantenido en vilo a la afición del fútbol mundial.

La incorporación de Mbappé supone un enorme impulso para el proyecto deportivo del Real Madrid. Con tan solo 25 años, el delantero francés ya ha demostrado ser uno de los mejores jugadores del mundo. Su velocidad, habilidad técnica y capacidad goleadora son cualidades que lo han destacado tanto en su etapa en el Paris Saint-Germain como en la selección francesa. Su llegada al Santiago Bernabéu refuerza significativamente el ataque del equipo y ofrece una garantía de calidad y espectáculo.

Además, la presencia de Mbappé no solo se limita a lo deportivo. Su imagen y popularidad global suponen también un importante activo comercial para el Real Madrid, que sigue consolidándose como una de las marcas más poderosas del deporte a nivel mundial.