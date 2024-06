VIDEO. Motorista queda atrapado en concreto fresco en zona 4

Un incidente peculiar se registró la zona 4 de la capital guatemalteca cuando un motorista quedó atrapado en concreto fresco, desencadenando una operación de rescate poco común.

El episodio fue capturado en video por el usuario Esteban Ordóñez, quien presenció el intento del personal municipal por liberar la motocicleta del cemento recién vertido. En las imágenes, se observa a un trabajador municipal luchando por retirar la el vehículo de dos ruedas, pero enfrentando dificultades debido a la adherencia del concreto.

Tras varios minutos de esfuerzo, dos hombres más llegan para prestar ayuda y finalmente logran sacar la moto del material endurecido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emisoras Unidas (@emisorasunidas)

¿Qué ocurrió con el motorista que quedó atrapado en concreto fresco en zona 4?

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, detalló que el caso fue remitido al Juzgado de Tránsito debido a los daños ocasionados. El juez recibirá la documentación del motorista y solicitará evaluaciones de las empresas o instituciones afectadas para determinar el costo de los daños, que será comunicado al infractor.

En este caso particular, la multa inicial fue de Q500 por no respetar la restricción de tránsito impuesta por las autoridades. Montejo señaló que este tipo de incidentes se registran en la capital entre dos y tres veces al mes, subrayando la responsabilidad de los conductores de asumir las consecuencias de no respetar la señalización vial y de hacerse cargo de los daños que puedan ocasionar.