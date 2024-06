Iván Franco Sopegno: “Esta es nuestra gran oportunidad”

La Selección Nacional de Guatemala arranca eta semana su camino en la eliminatoria mundialista con destino a la Copa del Mundo 2026. Será el intento número 17 que tendrá la “Bicolor” para lograr lo que hasta el día de hoy es inalcanzable: Clasificar a su primera Copa del Mundo de la FIFA.

El primer rival de Guatemala será Dominica, este miércoles 5 de junio, y el segundo la selección de Islas Vírgenes Británicas, el sábado 8 de junio. Tras esos dos partidos, se espera que la “Azul y Blanco” tenga en su poder un total de 6 unidades y que quede en los dos primeros lugares, los cuales dará el boleto en el 2025 a la siguiente ronda, la cual reparte los boletos mundialistas y el de los repechajes.

En la previa del inicio del camino mundialista, Iván Franco Sopegno, el actual técnico del Deportivo Guastatoya, y quien dirigió en su momento a la Selección, se refirió a las expectativas que se tiene sobre la Selección de Guatemala en el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Se debe arrancar con la ilusión de que esta es nuestra gran oportunidad como se ha dado el calendario y el fixture en cuanto a la posibilidad de tres equipos estén organizando el Mundial y son tres espacios más que hay”, señaló Sopegno en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas. Añadió: “Yo creo que la Selección ha trabajo duro. Le han dado la oportunidad de trabajar. Tiene jugadores que vienen de otro futbol. Yo creo que las ilusiones están intactas para todos”.

Sobre el trabajo de Tena

Iván Franco Sopegno se refirió a que si Tena, actual técnico de la Selección, ha tenido todas las herramientas para poder trabajar libremente en este proceso: “Yo creo que sí se le ha dado la oportunidad de trabajar, por lo menos mejor, de que cuando yo tuve la oportunidad de dirigir a la Selección de Guatemala”.

Continuó: “Se han cuidado los procesos y se ha cuidado este en particular más que otros. Para mí la cantidad de partidos es fenomenal, han tenido posibilidad de conseguir partidos, ha tenido procesos de microciclos y la oportunidad de conseguir jugadores talvez que puedan ser importantes en el desenvolvimiento de aquí en adelante”.

Iván Franco Sopegno dijo que se esperan buenos resultados y que: “Primeramente Dios se le dará por primera vez a Guatemala ir a un mundial”, situación que dijo el estratega: “Nos ayudaría a todos”.

Sobre jugadores como Aaron Herrera, Nathaniel Méndez-Laing, Óscar Santis y Nicholas Hagen, el entrevistado señaló: “Son jugadores que vienen a colaborar. Si no tuviesen los niveles no estarían ahí. Para mí, tienen los niveles, serán jugadores importantes, vienen de otro futbol, otra competencia, de ellos se espera mucho”.

¿Por qué no se ha ido a un Mundial?

Por último, al ser consultado del porqué Guatemala no ha ido a un Mundial, Iván Sopegno argumentó: “Es un poco de todo. Los equipos no logran una estructura idónea como equipo de futbol (económicamente), no tenemos una competencia acorde a lo que se necesita, además, el futbol va cambiando, y esta vez va más por la velocidad y potencia, algo que a nosotros genéticamente nos cuesta”.

En esa línea, el estratega del Deportivo Guastatoya, añade que antes, las eliminatorias mundialistas tenían la resistencia y técnica individual como principal arma, y hoy en día, es la potencia y velocidad, situación que nos supera.

Además, habló de estadios, organización, canchas de los equipos, trabajo en inferiores, tráfico, violencia, como otros factores que en su momento pesan para el desenvolvimiento del futbolista, y por ende un buen rendimiento en Selección.

Sobre los candidatos a clasificar al Mundial, Iván Sopegno dijo: “Por lo que han demostrad ahora, yo veo a una Honduras no tan importante como años anteriores, al igual que Costa Rica. Panamá está muy superada. Hay otras islas que han crecido también. Yo voy por el lado de Guatemala que partido tras partido deberán ser finales. Así que tengamos fe y que las cosas salgan bien y pasito a pasito se logre el objetivo final.