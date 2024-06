Joan Laporta le resta importancia al fichaje de Mbappé con el Real Madrid

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha abordado diversos temas de actualidad en una reciente aparición en el podcast de Barça One. Entre los temas más candentes estuvo la reciente incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid, un movimiento que ha sacudido el mundo del fútbol y ha generado múltiples reacciones en el entorno deportivo.

Laporta, conocido por su franqueza y pasión por el club blaugrana, no ocultó su sentir al respecto: “Como barcelonista no es una buena noticia ver a Mbappé en el Real Madrid”, afirmó. La llegada del astro francés al club merengue representa un desafío directo para el FC Barcelona, ya que refuerza a su principal rival en La Liga con uno de los talentos más deslumbrantes del fútbol mundial.

🎙️The Presidential Podcast👉 follow it LIVE at 7 PM CEST 🔵🔴

No obstante, el presidente culé enfatizó que el enfoque del FC Barcelona permanece inalterado. Laporta destacó la filosofía del club de confiar en su cantera, La Masía, que ha sido cuna de numerosos talentos que han brillado en el panorama futbolístico mundial. “Sinceramente, prefiero que nuestra estrategia sea confiar en un proyecto con jugadores producidos y fabricados en La Masía. Respeto a nuestros rivales pero mantengo nuestra Filosofía”, subrayó.

🔵🔴 Barça president Laporta: “As Barça fan, it’s not good news to see Mbappé to Real Madrid”.

“But to be honest, I prefer our strategy to trust a project with players produced and made in La Masia”.

“I respect our rivals but I keep our Philosophy”, via @mundodeportivo. pic.twitter.com/UsLgUWflhz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024