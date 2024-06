VIDEO. Taylor Momsen fue mordida por un murciélago en pleno show

Un insólito e incómodo momento vivió Taylor Momsen cuando se presentó en Sevilla, España, para abrir el concierto de AC/DC, y fue mordida por un murciélago.

La cantante y vocalista de The Pretty Reckless interpretaba su canción ‘Witches Burn’ cuando fue mordida por el mamífero, al principio no se dio cuenta, pero al terminar de cantar se giró y lo encontró aferrado a su pierna.

El momento quedó grabado en un video de los aficionados que asistieron al concierto y se observa como el murciélago se colgó de su vestido, mientras el público la trataba de alertar.

“Ustedes me están advirtiendo de algo, pero no les entiendo”, cuando se dio cuenta que tenía un murciélago exclamó: “Oh Dios mío” y luego, de manera calmada, añadió: “Hay un maldito murciélago en mi pierna ahora mismo. ¿Alguien puede ayudarme, por favor?”.

De inmediato llegó parte de su equipo y espantaron al mamífero, ella se lo tomó con un humor y dijo: “el murciélago está bien, va a ser mi nuevo amigo”.

ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” a BAT 🦇 clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing…yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks 😖thanks the staff at the hospital who… pic.twitter.com/h53nw4mP8b

— Taylor Momsen (@taylormomsen) May 31, 2024