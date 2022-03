Video: murciélagos reales interrumpen sala de cine durante el estreno de Batman

En plena euforia por el estreno de la película “The Batman“, los asistentes a un cine en Austin vivieron una experiencia única debido a que un par murciélagos reales aparecieron volando en la sala. Según imágenes grabadas y colgadas en la red, como si fuera parte de esta entrega del “Caballero de la noche” protagonizada por Robert Pattinson, los asistentes de pronto vieron revolotear a estos mamíferos, obligando a detener la proyección.

Pese al inusual encuentro, la mayoría de asistente mantuvieron la calma ante presencia de los murciélagos, incluso hubo comentarios que tomaron con gracia el momento. “Estoy en la película de Batman, y hay murciélagos en la película”. Este es el video publicado en las redes sociales y que está causando más interés en la cinta “The Batman”:

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi

— J (@Jeremiah24_) March 5, 2022