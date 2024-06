¿Vicente Fernández fue infiel? Lyn May habla de sus aventuras con el famoso

Liliana Mendional Mayanes, mejor conocida como Lyn May, reveló detalles de su relación con Vicente Fernández las cuales generaron polémica.

En una entrevista para el programa “El minuto que cambio mi destino” conducido por Gustavo Adolfo Infante, la famosa vedette de 71 años reveló que tuvo encuentros íntimos con Vicente Fernández, quien fuera conocido como “El Charro de Huentitán” y considerado una de las grandes leyendas de la música mexicana.

¿Fue infiel?

Lyn May, quien en el pasado fue una de las estrellas más cotizadas por el “cine de ficheras”, contó que tuvo apasionados encuentros con el famoso en los camerinos de un teatro de la Ciudad de México.

“Ya no quiero hablar de los muertos… en un teatro, donde hay camerinos, donde estamos desde las tres de la tarde en el teatro. ¿Qué puedes hacer? Ves a alguien y lógico que…”, comentó.

De una manera picara, la famosa agregó: “En un teatro puedes cantar, bailar, moverte, mover la cadera… así tan… tan… tan…”. Con ello la vedette aclaró que nunca anduvo saliendo con Vicente Fernández, solo hubo “acostones” entre ellos.

Lyn May también confesó que cuando tuvo encuentros amorosos con Vicente Fernández estaba casada con un árabe llamado Rubén Cababié. Su entonces esposo le dio un puñetazo al cantante al verlo abrazar a la vedette.

“Siempre me tenía abrazada cuando yo llegaba, me decía mi jarrito, porque yo tenía la cinturita. Le encantaba abrazarme por detrás y pues se calentaba. Venía mi marido y se agarran, los separó mi hermano y los tramoyistas”, comentó May.

Además Lyn May mencionó que habría sido amante de Germán Valdés “Tin Tan”, una de las grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano.

“Tin Tan fue un gran amante, porque hacía el sexo muy bien por atrás y por delante, cada vez que saliamos de trabajar nos íbamos a la bohemia. Él estaba con un montón de amigos jugando y después nos íbamos a donde él viviá “, narró.

