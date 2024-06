Messi considera al Real Madrid el mejor del mundo aunque él prefiere al Manchester City

En recientes declaraciones al medio Infoabae, el astro argentino Lionel Messi ofreció su perspectiva sobre cuál considera que es el mejor equipo de fútbol del mundo en la actualidad. Sus comentarios han generado un gran interés, especialmente por la relevancia y autoridad que Messi tiene en el ámbito del fútbol internacional.

Messi no dudó en señalar al Real Madrid como el mejor equipo del mundo en términos de resultados. El Real Madrid, con su impresionante historial en la Liga de Campeones de la UEFA, ha demostrado una y otra vez su capacidad para competir y triunfar en el más alto nivel. Messi destacó que: “El mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions, en los últimos años viene… en la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también.”

El reconocimiento de Messi hacia el Real Madrid se basa en su desempeño reciente en la Champions League, donde han logrado levantar el trofeo en múltiples ocasiones en los últimos años. Este éxito constante en la competición de clubes más prestigiosa del mundo es lo que, según Messi, los posiciona como el mejor equipo por resultados.

A pesar de su admiración por los logros del Real Madrid, Messi también expresó su preferencia personal por el estilo de juego del Manchester City, dirigido por Pep Guardiola. Messi elogió a Guardiola, con quien compartió una exitosa etapa en el FC Barcelona, destacando su influencia en la calidad del juego del equipo: “Si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid.”

La admiración de Messi por el Manchester City se fundamenta en la filosofía de juego que Guardiola implementa, caracterizada por la posesión del balón, la presión alta y un fútbol ofensivo y atractivo. Estos aspectos hacen que, para Messi, el Manchester City se destaque en términos de calidad de juego.

Durante la entrevista, Messi también compartió algunos aspectos personales, como su experiencia con la psicología deportiva. Aunque inicialmente reacio a la idea, Messi confesó que acudir al psicólogo le resultó muy beneficioso:

“Fui, nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona la cual me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno y lo malo. La verdad que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo.”