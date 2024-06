Anuncian la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor Miguel Ángel Asturias, anunció que repatriarán los restos mortales de su padre durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Amado argumentó que ese hubiera sido el deseo del premio Nobel de literatura, quien murió en el exilio a causa de un cáncer.

Las declaraciones de Amado se dieron en el marco del acto de conmemoración por los 50 años del fallecimiento del escritor y de los 125 años de su natalicio. La actividad se desarrolló en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura ante el mandatario Arévalo, la vicepresidente, Karin Herrera, y la ministra de Cultura y Deportes, Liwi Grazioso.

Miguel Ángel Asturias falleció en Madrid, España, pero sus restos mortales descansan en el “cementerio del Père-Lachaise” en Paris, Francia.

“Hemos tomado la decisión de repatriar sus restos, durante el gobierno de Bernardo Arévalo”, aseguró Amado al comunicar el acuerdo alcanzado son su sobrino Sandino Asturias.

Asimismo, Amado aseguró que esta decisión “tiene un gran fondo afectivo, pero también lleva una decisión política”.

“Estoy seguro de que mi padre y mi hermano estarían de acuerdo”, reflexionó Amado ante los asistentes.

Amado aseguró que la vida le dio la oportunidad de tomar esa decisión, 50 años después de la muerte del premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias.

Amado aseguró que esta decisión honra los últimos deseos de su padre.

El hijo del premio Nobel de literatura aseguró que ese anhelo quedó expresado en el libro “Letanías del desterrado”.

Finalmente, Amado citó la referida obra de su padre de la siguiente manera:

“Y tú, desterrado:

Estar de paso, siempre de paso,

tener la tierra como posada,

contemplar cielos que no son nuestros,

vivir con gente que no es la nuestra,

cantar canciones que no son nuestras,

reír con risa que no es la nuestra,

estrechar manos que no son nuestras,

llorar con llanto que no es el nuestro,

tener amores que no son nuestros,

probar comida que no es la nuestra,

rezar a dioses que no son nuestros,

oír un nombre que no es el nuestro,

pensar en cosas que no son nuestras,

usar moneda que no es la nuestra,

sentir caminos que no son nuestros…”

“Y tú, desterrado:

Estar de paso, siempre de paso,

tenerlo todo como prestado,

besar a niños que no son nuestros,

hacerse a fuego que no es el nuestro,

oír campanas que no son nuestras,

poner la cara que no es la nuestra,

llorar por muertos que no son nuestros,

vivir la vida que no es la nuestra,

jugar a juegos que no son nuestros,

dormir en cama que no es la nuestra,

subir a torres que no son nuestras,

leer noticias, menos las nuestras,

sufrir por todos y por lo nuestro,

oír que llueve con otra lluvia

y beber agua que no es la nuestra…”

“Y tú, desterrado:

Estar de paso, siempre de paso,

no tener sombra, sino equipaje,

brindar en fiestas que no son nuestras

compartir lecho que no es el nuestro,

lecho y “pan nuestro” que no es el nuestro,

contar historias que no son nuestras,

cambiar de casas que no son nuestras,

hacer trabajos que no son nuestros,

andar ciudades que no la nuestra

y en hospitales que no son nuestros

cura de males que tienen cura,

alivio al menos, que no del nuestro,

que sólo sana con el regreso…”

“Y tú, desterrado:

Estar de paso, siempre de paso,

tal vez mañana, mañana o nunca…

El tiempo falso de los relojes

no cuenta el tiempo, cuenta la ausencia,

envejecerse cumpliendo años

que no son años sino descuentos

del almanaque que no es el nuestro,

morir en tierra que no es la nuestra,

oír que lloran sin ser los nuestros,

que otra bandera, que no es la nuestra,

cubre maderas que no son nuestras,

ataúd nuestro que no es el nuestro,

flores y cruces que no son nuestras,

dormir en tumba que no es la nuestra,

mezclarse a huesos que no son nuestros,

que al fin de cuentas, hombre sin patria

hombre sin nombre, hombre sin hombre…”

“Y tú, desterrado:

Estar de paso, siempre de paso,

tener la tierra como posada,

tenerlo todo como prestado,

no tener sombra sino equipaje,

tal vez mañana, mañana o nunca…”