Arrestan al boxeador Ryan García

El mundo del boxeo se encuentra conmocionado tras la reciente noticia del arresto de la estrella emergente, Ryan García, quien fue detenido el sábado pasado por vandalismo grave. El incidente tuvo lugar en el lujoso hotel Waldorf Astoria Beverly Hills, donde García fue acusado de causar daños estimados en $15,000, según informó un comandante de guardia del Departamento de Policía de Beverly Hills a ESPN.

Ryan García, de 25 años, fue arrestado alrededor de las 5:45 p.m. después de que un conductor que lo dejó en el hotel llamara a la policía. A pesar de la intervención rápida de las autoridades, la naturaleza específica de los daños causados y el comportamiento exacto de García no fueron revelados de inmediato. La administración del hotel decidió presentar cargos en cuanto llegó la policía, marcando así el inicio de un proceso legal que podría tener serias repercusiones para el joven boxeador.

