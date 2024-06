Así fue el ataque a la primera ministra de Dinamarca

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue atacada por un hombre el viernes en una plaza de Copenhague, indicó su oficina, precisando que se detuvo al agresor. “La primera ministra Mette Frederiksen fue golpeada por un hombre el viernes por la noche en Kultorvet, en Copenhague. El hombre fue detenido”, afirmó en un comunicado su oficina, añadiendo que Frederiksen estaba “conmocionada por el incidente”.

La policía de la capital de Dinamarca confirmó que se había producido un incidente en el que estaba implicada la primera ministra, pero no dio más detalles.

🔖🇩🇰#Denmark #Copenhagen #MetteFrederiksen: Political violence in Europe_ Danish PM beaten in Copenhagen, suffers minor injury: Danish Prime Minister Mette Frederiksen was assaulted by a man on a square in the capital of Copenhagen, the state news agency Ritzau reported Friday.… pic.twitter.com/eInyimgQnZ

