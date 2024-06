El español Carlos Alcaraz conquista Roland Garros 2024

Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón de Roland Garros 2024 después de imponerse a Alexander Zverev en un impresionante duelo en el que el joven murciano demostró por qué aspira a ser uno de los mejores de la historia de este deporte. El resultado final fue de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-3 a su favor.

Una de las grandes citas de cada año en el mundo del deporte no defraudó. Las emociones vividas en la gran final de Roland Garros 2024 entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev son difícilmente explicables desde la lógica del deporte y hay que recurrir a los entresijos de la vida para tratar de desentrañar lo experimentado, considerando al tenis el vehículo ideal para condensar todas las sensaciones posibles en unas pocas horas. Los nervios se dejaron notar, pero no dominaron a dos campeones que lucharon hasta la extenuación por coronarse en París.

CARLOS I, PRINCE OF CLAY 👑 #RolandGarros pic.twitter.com/lZWMplAmYK

Gestionar las emociones en un partido de esta envergadura no es nada sencillo y la manera de arrancar el primer set puso de manifiesto que ambos sentían una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Dos dobles faltas en el primer juego de Zverev permitieron al murciano conseguir un break que no fue más que un espejismo, ya que cometió errores a destiempo en el siguiente juego.

Como si de dos púgiles midiéndose se tratara, Zverev y Alcaraz fueron probando diversas tácticas que tenían en su manual y buscando algún resquicio por el que colarse. El germano estaba algo errático con su drive y bastante parado de piernas, algo aprovechado perfectamente por Alcaraz para poner tierra de por medio y situarse con una ventaja en el marcador parcial que ya no soltó.

Fue un ensayo general este set, pero se sintió tan superior el español que acabó incurriendo en sus habituales desconexiones por relajación al inicio de la segunda manga. Subió la intensidad del juego Zverev, empezó a entrar en pista con todos sus golpes, a ser más agresivo y subir el porcentaje de puntos jugados con primer servicio. Alcaraz desapareció de la pista y se encontró con un Zverev plenamente enchufado y que equilibró el partido en un santiamén.

Reinicio de la batalla, con los dos jugadores sacando ya la artillería pesada para disputar un tercer parcial que podía marcar el devenir de todo el encuentro. Se reactivó Carlos, hallando la manera de pasar de la nada al todo en un pestañeo. Volvió a ser ese tenista indomable que domina con sus golpes, que encuentra profundidad en su revés para azotar de forma inmisericorde la pelota con el drive, y que rompe la cintura de su contrincante con dejadas bien elegidas.

Aguantó el tipo hasta el 2-2, brilló con luz propia durante tres juegos y después… La oscuridad. Como si un interruptor estuviera dirigiendo las acciones del murciano, Carlitos perdió totalmente el foco del partido durante quince minutos fatídicos. Llegó a situarse con 15-30 cuando el marcador estaba 5-2 a su favor, pero todo cambió súbitamente, cuajó un juego funesto al saque cuando se afanaba en cerrar el set y vio cómo Zverev lo cerraba por 7-5.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024