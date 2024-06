Endrick le da el triunfo a Brasil ante México

En un emocionante partido de preparación para la Copa América, Brasil logró imponerse a México con un marcador final de 2-3 en Texas. A pesar de haber comenzado con una ventaja de 0-2, la selección brasileña vio cómo su rival igualaba el marcador antes de que el joven prodigio Endrick sellara la victoria en el tiempo de descuento.

Brasil demostró su fortaleza desde los primeros minutos del encuentro. Apenas en el minuto 5, Andreas Pereira abrió el marcador tras recibir un pase de Savinho y concretar con precisión. El equipo dirigido por Dorival Júnior parecía encaminarse a una noche tranquila, controlando el ritmo del partido y generando varias oportunidades de peligro.

El dominio brasileño continuó en la segunda mitad. En el minuto 54, Gabriel Martinelli aumentó la ventaja con un gol tras una jugada por la banda derecha de Jan Couto, quien burló la marca de Yan Couto y asistió al delantero del Arsenal. Con el 0-2 en el marcador, parecía que Brasil tenía asegurada la victoria.

Sin embargo, México no se rindió. Bajo la dirección de Jaime Lozano, la selección azteca comenzó a organizarse mejor y a tomar control del balón, aunque le costó penetrar la sólida defensa brasileña. En el minuto 73, Alexis Vega, quien había ingresado al campo 11 minutos antes, asistió al colombiano Julián Quiñones para que este acortara distancias y pusiera el marcador 1-2.

Los cambios estratégicos de Lozano rindieron frutos, y en el minuto 92, Guillermo Martínez igualó el marcador, generando desconcierto en las filas de la Canarinha y levantando los ánimos de los aficionados mexicanos, quienes hasta ese momento habían mostrado su frustración con un grito homofóbico que obligó al árbitro a detener el partido brevemente en el minuto 59.

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en empate, apareció Endrick, la joven promesa de 17 años recientemente fichada por el Real Madrid. En el minuto 96, Vinicius Jr., quien había ingresado en el minuto 74, envió un centro preciso que Endrick cabeceó con fuerza para sellar el triunfo brasileño.

Endrick’s ⚽️ & Vini’s 🅰️ 𝗦𝗘𝗔𝗟 𝗜𝗧 for Brazil in the very last minute 🇧🇷⏱️ pic.twitter.com/qGudIiZOpM

— 433 (@433) June 9, 2024