Revelan primeras fotos de Melania y Barrón tras declarar culpable a Trump

Después de doce días desde el juicio de Donald Trump en el que fue declarado culpable, su esposa e hijo se dejan ver por primera vez saliendo de la torre Trump en Nueva York, se especula que permanecieron encerrados ahí durante este tiempo.

Su salida fue el pasado martes, y se cree que tanto la madre y su hijo de 18 años permanecieron refugiados en la residencia del centro de la ciudad durante 12 días después de que llegaron allí el 23 de mayo, y no fueron vistos saliendo hasta el martes. Eso fue cuatro días después de que Trump fuera declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales el viernes.

Trump fue declarado culpable el 20 de mayo de 34 cargos de delitos graves relacionados con la falsificación de registros comerciales por un pago de silencio a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, quien afirma haber tenido un encuentro sexual con Trump una década antes, lo que él ha negado.

Melania Trump intends to remain the “primary decision maker” in Barron Trump’s life as he graduates from high school.

Earlier this month, Melania turned down the RNC’s offer to make him a Florida delegate in an effort to keep him out of the political spotlight.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/6YIKOHmVWX

— AF Post (@AFpost) May 17, 2024