Max Verstappen conquista el Gran Premio de Canadá

El Gran Premio de Canadá 2024 será recordado como una de las carreras más emocionantes y espectaculares de la temporada de Fórmula 1. Max Verstappen, el talentoso piloto neerlandés de Red Bull Racing, demostró una vez más su maestría al volante y se alzó con la victoria en el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.

El equipo Red Bull Racing experimentó un fin de semana lleno de altibajos en Canadá. Por un lado, Max Verstappen logró reencontrarse con la victoria, brindando una actuación impecable pese a las dificultades mecánicas que su monoplaza enfrentó. Por otro lado, su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, sufrió un desafortunado incidente que lo obligó a retirarse de la carrera. La parte trasera del RB20 de Pérez quedó severamente dañada, lo que significó su segundo abandono consecutivo tras el accidente en el Gran Premio de Mónaco.

MAX VERSTAPPEN WINS A CRAZY CANADIAN GRAND PRIX 🤩

Lando Norris comes home second for the third time this year 💪 George Russell scores his first podium of the season 👏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8zWq9VSMaa

— Formula 1 (@F1) June 9, 2024