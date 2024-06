Frenkie de Jong, baja de última hora para Países Bajos

El centrocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong, se perderá la Eurocopa de Alemania al no recuperarse a tiempo de los problemas de tobillo que le han impedido jugar desde finales del pasado mes de abril.

“Aunque inicialmente se esperaba que estuviera listo para jugar durante la fase de grupos un examen programado ayer y hoy mostró que el tobillo aún no es lo suficientemente resistente, por lo que debido a que su recuperación llevará más tiempo se decidió que Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa”, señaló la Federación Neerlandesa de Fútbol a través de un comunicado.

El seleccionador neerlandés Ronald Koeman decidirá “más adelante”, como recalcó la nota, “si quiere incorporar un sustituto para De Jong” en la lista para la Eurocopa.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔

We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ

— OnsOranje (@OnsOranje) June 10, 2024