Argentina: Guatemala, la gran oportunidad para Julián Álvarez

El actual jugador del Manchester City inglés, el argentino Julián Álvarez, vive momentos agridulces con la Selección Nacional de Argentina, que ayer le ganó a Ecuador en el penúltimo partido amistosos previo a la Copa América USA 2024, la cual se celebrará en territorio estadounidense a partir del 20 de junio. El primer duelo será Argentina-Canadá.

Tras finalizado el partido ante Ecuador, Julián Álvarez, uno de los futbolistas importantes en el armado de Lionel Scaloni, llegó a 12 partidos sin poder anotar un gol con la “Albiceleste”.

Doce partidos sin anotar

El delantero de Manchester City, que compartió el ataque junto con Lautaro Martínez y Ángel Di María, alcanzó 12 duelos sin marcar. Lionel Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes.

De acuerdo con medios argentinos, Julián Álvarez anotó su último gol con Argentina el 13 de diciembre de 2022 durante el Mundial Qatar 2022. Lo hizo durante el partido semifinal ante Croacia en el estadio Lusail. El gol de Álvarez fue el 2-0 en el partido.

De ahí en adelante, Julián no ha podido marcar gol nuevamente con su Selección. Francia, Panamá, Curazao (no sumó minutos), Australia, Indonesia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, El Salvador (no sumó minutos) y Costa Rica han sido los duelos en los que se ha ido en blanco, apunta TyC Sports. Julián Álvarez lleva siete anotaciones en 30 partidos disputados con la “Albiceleste”.

🗣️ Lionel Scaloni, técnico de Argentina, declaró tras el partido ante Ecuador “que a sus futbolistas hay cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones” para la Copa América 2024 🇦🇷🇬🇹https://t.co/PpgDatolnb — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) June 10, 2024

Argentina-Guatemala

Pero este viernes 14 de junio, Argentina se medirá a Guatemala en el último amistoso previo a la Copa América 2024 y es una clara oportunidad que tendrá Julián Álvarez para terminar con esa racha negativa de no marcar gol para su país.

El duelo entre argentinos y guatemaltecos se disputará en el FedExField de Landover, Maryland, Estados Unidos a las 18:00 horas de Guatemala.