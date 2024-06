Beckenbauer será homenajeado en la ceremonia inaugural de la EURO

El próximo viernes, el Allianz Arena de Múnich será el escenario no solo del partido inaugural de la Eurocopa 2024 entre Alemania y Escocia, sino también de un emotivo homenaje a una de las figuras más icónicas del fútbol mundial: Franz Beckenbauer. Este tributo se rendirá en memoria del legendario futbolista y entrenador alemán, quien falleció el pasado 7 de enero.

Franz Beckenbauer, conocido cariñosamente como el ‘Kaiser’, dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol. Su carrera como jugador y entrenador se caracterizó por numerosos éxitos tanto a nivel de clubes como con la selección nacional de Alemania. Beckenbauer fue una figura central en la victoria de Alemania Occidental en la Eurocopa de 1972 y en el Mundial de 1974, y más tarde, como entrenador, condujo a la ‘Mannschaft’ a la gloria en el Mundial de 1990.

We will honour the life of Franz Beckenbauer at the #EURO2024 opening ceremony on Friday.

The Germany great passed away aged 78 in January, having lifted the European Championship and World Cup as a player, and the latter as a coach.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) June 11, 2024